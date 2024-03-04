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Весна до Києва прийшла в січні: побито 14 температурних рекордів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 березня 2024, 11:32
Весна до Києва прийшла в січні: побито 14 температурних рекордів
Фото: Getty Images

Метеорологічна весна прийшла до Києва 24 січня, а середня температура повітря за зиму склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Середня температура повітря за зиму склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Календарна зима 2023 - 2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року".

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Деталі: Синоптики пояснили, що з настанням метеорологічної весни у січні відбувся стійкий перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення, що на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату.

Всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а найбільше позитивне відхилення мав лютий – 5,2°С. "Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 14 температурних рекордів", - зазначили в обсерваторії.

Зафіксовано, що найбільш холодним днем зими було 9 січня, коли температура опустилась до -15,8 ºС, а найтеплішим  – 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 ºС.

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Опадів цієї календарної зими випало 161 мм, що склало 131% від кліматичної норми.

Теми: погодаКиїв
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