В уряді кажуть, що зараз немає можливості зробити засідання міністрів доступними для ЗМІ

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що з точки зору безпеки зараз немає можливості зробити засідання уряду доступними для засобів масової інформації.



Джерело: Немчінов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога".

Деталі: Так міністр відповів на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн, доступ до кулуарів).



Що передувало: Через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн, після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки вони тривають у закритому режимі, а інформація про них з'являється лише згодом.

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