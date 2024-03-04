Енергосистема України витримала атаки РФ у лютому − розвідка Британії
Україні вдалося підтримувати стабільну роботу енергосистеми, попри те, що протягом лютого Росія намагалась атакувати регіональні енергетичні об'єкти.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії
Деталі: Розвідка підкреслила, що українські сили протиповітряної оборони неодноразово збивали російські БПЛА, але російські удари ймовірно завдали шкоди українським електростанціям та електропідстанціям.
Росіяни били по всій території Україні і завдали шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова.
Британська розвідка зазначає, що Росія здійснювала комбіновані атаки, поєднуючи дрони-камікадзе з ракетами "земля-земля" і звичайною реактивною артилерію, але не застосовувала авіацію дальнього радіуса дії, як це було у 2022 і 2023 роках.
Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, констатувала британська розвідка.
Передісторія:
- Напередодні британська розвідка стверджувала, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.
- Раніше вона заявляла, що військово-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України.