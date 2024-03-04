Енергосистема України витримала атаки РФ у лютому − розвідка Британії

Україні вдалося підтримувати стабільну роботу енергосистеми, попри те, що протягом лютого Росія намагалась атакувати регіональні енергетичні об'єкти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: Розвідка підкреслила, що українські сили протиповітряної оборони неодноразово збивали російські БПЛА, але російські удари ймовірно завдали шкоди українським електростанціям та електропідстанціям.

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Росіяни били по всій території Україні і завдали шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова.

Британська розвідка зазначає, що Росія здійснювала комбіновані атаки, поєднуючи дрони-камікадзе з ракетами "земля-земля" і звичайною реактивною артилерію, але не застосовувала авіацію дальнього радіуса дії, як це було у 2022 і 2023 роках.

Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, констатувала британська розвідка.

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