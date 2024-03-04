Стефанішина: Чекаємо на переговорну рамку від ЄС не пізніше 12 березня

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна очікує на представлення переговорної рамки Європейською комісією щодо вступу до ЄС не пізніше 12 березня.

Джерело: Ольга Стефанішина під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Liga.net

Пряма мова Стефанішиної: "Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення".

Реклама:

Стефанішина висловила сподівання, що затягувань не буде. Вона зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію, маючи на увазі, вочевидь, лист Петра Порошенка.

"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", – акцентувала віцепрем’єрка.

Вона додала, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, але "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: