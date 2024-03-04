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Стефанішина: Чекаємо на переговорну рамку від ЄС не пізніше 12 березня

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 12:53
Стефанішина: Чекаємо на переговорну рамку від ЄС не пізніше 12 березня
Ольга Стефанішина, фото: Facebook

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна очікує на представлення переговорної рамки Європейською комісією щодо вступу до ЄС не пізніше 12 березня.

Джерело: Ольга Стефанішина під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Liga.net

Пряма мова Стефанішиної: "Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення".

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Стефанішина висловила сподівання, що затягувань не буде. Вона зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію, маючи на увазі, вочевидь, лист Петра Порошенка. 

"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", – акцентувала віцепрем’єрка.

Вона додала, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, але "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.
  • Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС 19 березня. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ. 
  • Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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