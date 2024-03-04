Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії: Заява Макрона про відправку військ змінила парадигму підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 13:31
Глава МЗС Естонії: Заява Макрона про відправку військ змінила парадигму підтримки України
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ до України, свідчить про те, що західні політики почали усвідомлювати  важливість перемоги України, і вони готові зробити більше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше".

Реклама:

Деталі: Естонський міністр зазначив, що для того, щоб допомогти Україні перемогти РФ у розв’язаній Кремлем війні, Євросоюзу "слід почати з виконання вже даних обіцянок". Зокрема, він нагадав, що Україна досі не отримала обіцяний мільйон боєприпасів.

Також Тсахкна закликав ЄС "бути сміливішими й амбітнішими".

Глава МЗС Естонії визнав, що наразі немає консенсусу з питання відправки військ в Україну, однак, переконаний він, "це може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це, безумовно, буде простішим рішенням, ніж пряме втручання".

ВІДЕО ДНЯ

"Важливо зазначити, що в питанні боєприпасів було скасовано принцип, згідно з яким вони мають надходити тільки від європейської оборонної промисловості. Добре, що ми обговорюємо різні варіанти і наш пріоритет – якнайшвидше доставити боєприпаси в Україну, отримуючи їх звідусіль, звідки тільки можливо", – додав естонський міністр.

Він також нагадав заяву президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка закликала використати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для закупівлі військової техніки для України.

Тсахкна вважає, що це було б важливим кроком.

"Росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що не буде ніякої гнучкості або повернення до нормальних відносин доти, доки Україна не переможе і не буде компенсовано завдані Україні збитки. Своїми діями ми повинні показати, що час спливає не в України, Європи і всього демократичного світу, а в агресора", – наголосив він.

Передісторія:

  • Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
  • Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
  • У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.
  • Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Теми: МакронУкраїнаЕстоніявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку

Дія відкриває код: IT-фахівці тепер можуть ознайомитися із логікою роботи застосунку

Посли ЄС схвалили додаткові €5 мільярдів для допомоги Україні зброєю на 2024 рік

фотоСпецрежим прикордоння: ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в смузі 5 кілометрів

оновлено, фото, відеоРосіяни скинули авіабомбу на центр Вовчанська: зруйнували магазин, поранили людину

Європарламент ухвалив перший у світі закон про обмеження штучного інтелекту

Усі новини...
Макрон
Макрон збирає у себе лідерів французьких партій поговорити про Україну
Заяви Макрона щодо України поглибили конфлікт між прем’єром і президентом Хорватії
Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"
Останні новини
01:41
Спротив: Окупанти навчатимуть українських підлітків з окупованих територій керувати дронами
01:05
оновлюєтьсяРосіяни запустили кілька груп "Шахедів" з півдня
00:31
Bloomberg: українські безпілотники вразили 12% нафтопереробних потужностей РФ
00:11
футболЗабарний забив дебютний гол за Борнмут і допоміг своїй команді здійснити неймовірний камбек
23:43
В уряді вважають, що міжнародний механізм компенсації шкоди від РФ запрацює мінімум через рік
23:32
Китай і НАТО провели військовий діалог, згадали і про війну в Україні
23:24
Український стартап Beholder залучив майже мільйон доларів інвестицій
23:16
фотоУ Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку
23:03
Путін скасував "націоналізацію" російських активів Danone
22:54
ЗМІ: Єврокомісія наступного тижня запропонує обмежити імпорт зерна з РФ і Білорусі
Усі новини...
Реклама: