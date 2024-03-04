Глава МЗС Естонії: Заява Макрона про відправку військ змінила парадигму підтримки України

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ до України, свідчить про те, що західні політики почали усвідомлювати важливість перемоги України, і вони готові зробити більше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше".

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Деталі: Естонський міністр зазначив, що для того, щоб допомогти Україні перемогти РФ у розв’язаній Кремлем війні, Євросоюзу "слід почати з виконання вже даних обіцянок". Зокрема, він нагадав, що Україна досі не отримала обіцяний мільйон боєприпасів.

Також Тсахкна закликав ЄС "бути сміливішими й амбітнішими".

Глава МЗС Естонії визнав, що наразі немає консенсусу з питання відправки військ в Україну, однак, переконаний він, "це може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це, безумовно, буде простішим рішенням, ніж пряме втручання".

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"Важливо зазначити, що в питанні боєприпасів було скасовано принцип, згідно з яким вони мають надходити тільки від європейської оборонної промисловості. Добре, що ми обговорюємо різні варіанти і наш пріоритет – якнайшвидше доставити боєприпаси в Україну, отримуючи їх звідусіль, звідки тільки можливо", – додав естонський міністр.

Він також нагадав заяву президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка закликала використати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для закупівлі військової техніки для України.

Тсахкна вважає, що це було б важливим кроком.

"Росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що не буде ніякої гнучкості або повернення до нормальних відносин доти, доки Україна не переможе і не буде компенсовано завдані Україні збитки. Своїми діями ми повинні показати, що час спливає не в України, Європи і всього демократичного світу, а в агресора", – наголосив він.

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