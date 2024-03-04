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Російська пропаганда показала мости Німеччини, по яких РФ може вдарити "за Кримський"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 березня 2024, 13:38
Російська пропаганда показала мости Німеччини, по яких РФ може вдарити за Кримський
ПОШКОДЖЕНИЙ КРИМСЬКИЙ МІСТ. ФОТО ТАСС

Російський пропагандист Дмитро Кисельов у програмі "Вести недели" назвав чотири мости в Німеччині, які Росія може зруйнувати "у відповідь на удар" по Керченському мосту в окупованому Криму.

Джерело: "Агентство. Новости"

Пряма мова Кисельова: "За всієї просунутості співрозмовників у них у головах не спливають картинки мостів у Німеччині. У цій досить тісній країні немає таких довгих, як Кримський. Але все ж теж є на що подивитися через ракетний приціл. 

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…Шкода буде, але що робити? Наш Кримський міст їм не шкода".

Деталі: Потім ведучий перерахував чотири німецькі мости, по яких Росія може завдати "удару у відповідь": Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, які з'єднують материкову частину країни з островами Фемарн і Рюген, залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні та Магдебурзький водний міст, що з'єднує два канали через Ельбу за 150 км від Берліна.

Кисельов заявляє, що можна атакувати відразу 4 мости, бо рівнозначних за довжиною мостів у Німеччині немає: "Доведеться звернути увагу і на інші мости в Німеччині, щоб добрати відповідний збиток за погонними метрами".

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Так пропагандист прокоментував опубліковану нещодавно розмову, в якій високопоставлені військові чиновники Німеччини обговорювали можливу участь в атаках за допомогою німецьких ракет "Таурус" на об’єкти РФ, включаючи Керченський міст в окупованому Криму.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав перехоплення Росією розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus елементом інформаційної війни.

 
 

Теми: РосіяпропагандаНімеччинаракетний удар
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