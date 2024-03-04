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Сійярто розповів російським пропагандистам, що зустрічі Зеленського з Орбаном поки не буде

Понеділок, 4 березня 2024, 13:55
Сійярто розповів російським пропагандистам, що зустрічі Зеленського з Орбаном поки не буде
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото з Facebook

Зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Сійярто російському пропагандистському агентству РИА Новости

Пряма мова Сійярто: "Для цієї зустрічі необхідні деякі попередні умови, наразі ці умови для організації зустрічі ще далеко не готові".

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Передісторія:

  • Наприкінці січня Сійярто заявляв, що до зустрічі Зеленського й Орбана залишився "довгий шлях", й що вона відбудеться після виконання Києвом умов Будапешта.
  • Угорський міністр зазначив: якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.
  • Водночас керівник ОПУ Андрій Єрмак після переговорів з Сійярто заявив про "потужний крок" до зустрічі лідерів України та Угорщини.

Теми: ОрбанЗеленський
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