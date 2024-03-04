Сійярто розповів російським пропагандистам, що зустрічі Зеленського з Орбаном поки не буде

Зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Сійярто російському пропагандистському агентству РИА Новости

Пряма мова Сійярто: "Для цієї зустрічі необхідні деякі попередні умови, наразі ці умови для організації зустрічі ще далеко не готові".

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