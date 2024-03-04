Шмигаль анонсував скорочення міністерств в Україні на третину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, відповідно, скоротять і кількість держслужбовців.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців".

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Деталі: За словами прем’єра, влада працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

Шмигаль пояснив, що міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. "Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

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