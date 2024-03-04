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Верховний суд США дозволив участь Трампа у праймериз у Колорадо

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 17:43
Верховний суд США дозволив участь Трампа у праймериз у Колорадо
Фото: Getty Images

Верховний суд США ухвалив, що Дональд Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних виборах у Колорадо, скасувавши рішення найвищого суду цього штату.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Рішення суддів Верховного суду США – найвищої судової інстанції країни – означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз уже завтра, 5 березня.

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Нагадаємо, Верховний суд Колорадо у грудні 2023 року ухвалив безпрецедентне рішення щодо Трампа, ґрунтуючись на пункті 3 14-ої поправки до Конституції США. Вона забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту".

У тлумаченні суддів Колорадо під цей пункт підпадала роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі людей штурмували будівлю Капітолія, вимагаючи скасувати результати президентських виборів у США.

Зазначимо, що рішення Верховного суду США за позовом експрезидента в цілому було одностайним. Але п'ятеро з дев'яти суддів Верховного суду погодились, що взагалі жоден штат не має повноважень знімати кандидата з внутрішньопартійних виборів, тоді як решта четверо дотримуються іншого погляду.

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Це рішення стало першим в історії США випадком, коли Верховний суд розглянув значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після Громадянської війни та майже не застосованої після неї.

Воно також є суттєвою юридичною перемогою для Трампа, якого зняли з внутрішньопартійних виборів ще у двох штатах – Іллінойс і Мен (в обох рішення призупинили до розгляду апеляції – яка, вочевидь, тепер ухвалить рішення на користь Трампа).

Більше про суть справи читайте у статті: Трампа судять за законами Громадянської війни.

Теми: Верховний судТрампвибори
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