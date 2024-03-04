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У ГУР анонсували, що їхні морські дрони полюватимуть і на повітряні цілі РФ

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 4 березня 2024, 18:09
У ГУР анонсували, що їхні морські дрони полюватимуть і на повітряні цілі РФ
Magura. ілюстративне фото

Після успішого полювання на російські катери й кораблі розробники морських дронів "Магура" планують розміщення на цих безпілотниках засобів ППО і, можливо, інших систем ураження.

Джерело: матеріал "Української правди" Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Пряма мова керівника ГУР МО Кирила Буданова: "Зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження – і це все треба розмістити на досить малій платформі. Це непроста задача чисто технічно, але вона реальна".

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Деталі: Один із розробників пояснює, що удари хвиль і перепади тиску від цього створюють таке навантаження на конструкції дрона, що розробити стабілізатор, здатний поглинути такі коливання – це мегазадача. А без стабільної платформи жодна система ураження не буде працювати, бо просто не зможе завестись і вистрілити.

Але вже зараз ця робота ведеться, і дуже скоро дрони зможуть нести різні модулі для ураження всіх типів цілей: наземних, надводних, повітряних. Та й самі дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння пірнати під воду на деякий час.

Детальніше про те, як з'явились морські дрони "Магура", впольовані ними ворожі цілі та конкуренцію зі Службою безпеки України читайте в публікації УП

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Теми: ГУРбезпілотникивійна
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