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Розробники дронів "Магура" розкрили тактику бою, яка дозволяє нищити ворожі кораблі

Роман Романюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 4 березня 2024, 18:27
Розробники дронів Магура розкрили тактику бою, яка дозволяє нищити ворожі кораблі
Колаж - УП

Розробники морських дронів "Магура" пояснили в чому полягає тактика нанесення ударів по російських катерах та кораблях.

Джерело: матеріал "Української правди" Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Деталі: Розробники розповідають, що в ніч на 10 листопада 2023 року дрони ГУРу вперше повною мірою виконали те, для чого були створені. Просто в морі поблизу селища Чорноморське біля кримського узбережжя "Магури" вистежили та групою уразили два швидкісні десантні катери росіян: "Серну" і "Акулу".

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Саме в цій операції вперше розкрився мисливський характер "Магур". Дві наступні місії цих дронів тільки ще більше розкрили їхній потенціал. 1 лютого 2024 року на дно пішов ракетний катер "Івановець", 14 лютого – ВДК "Цезар Куніков".

Пряма мова одного з розробників "Магури": "Якщо раніше кількість дронів була меншою, і головною задачею було просто влучити в військовий корабель, то зараз вони діють уже групами більше 5 одиниць. А це дозволяє розподіляти ролі в групі, визначати черговість атаки і т.д.".

"Головною задачею першої фази є знерухомити ціль, тому початковий удар зазвичай завдається по двигунах. У другій фазі удари наносяться у найбільш вразливе місце корабля. Їх заздалегідь визначають при вивченні цілі під час планування місії. Якщо вдалося створити пробоїну, то наступні удари наносяться туди ж".

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Деталі: Третя, заключна фаза, за словами розробників – "дивитись, як воно тоне".

Детальніше про те, як з'явились морські дрони "Магура", впольовані ними ворожі цілі та конкуренцію зі Службою безпеки України читайте в публікації УП.

Теми: ГУРвтрати у війнібезпілотникивійна
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