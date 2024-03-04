Чотири кораблі поспіль: у ГУР пояснили, за рахунок чого дрони почали топити російські судна

Українські морські ударні дрони "Magura V5" успішно знищують російські кораблі, оскільки діють великими групами і керуються майстерними операторами.

Джерело: стаття Української правди "Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі"

Деталі: Як зазначається у матеріалі, 10 листопада 2023 року став першим насправді зірковим часом "Магури", коли вночі дрони ГУРу вперше виконали те, для чого були створені. Просто в морі поблизу селища Чорноморське біля кримського узбережжя "Магури" вистежили та групою уразили два швидкісні десантні катери росіян: "Серну" і "Акулу".

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Дві наступні місії цих дронів тільки ще більше розкрили їхній потенціал. 1 лютого 2024 року на дно пішов ракетний катер "Івановець", 14 лютого – великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Це були чотири поспіль не просто пошкоджених, а повністю потоплених суден ЧФ РФ.

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Пряма мова одного з розробників "Магури": "Якщо раніше кількість дронів була меншою, і головною задачею було просто влучити у військовий корабель, то зараз вони діють уже групами більше 5 одиниць. А це дозволяє розподіляти ролі в групі, визначати черговість атаки і т.д.

Головною задачею першої фази є знерухомити ціль, тому початковий удар зазвичай завдається по двигунах. У другій фазі удари наносяться у найбільш вразливе місце корабля. Їх заздалегідь визначають при вивченні цілі під час планування місії. Якщо вдалося створити пробоїну, то наступні удари наносяться туди ж".

Деталі: Дрон "Magura V5" – це дуже недешева річ. Точну ціну ніхто не називає, але йдеться про мільйони гривень за одиницю. Дрон настільки коштовний, що навіть керівник ГУР Кирило Буданов, який часто ходить зі своїми бійцями на завдання, ні разу не піддався спокусі покерувати ним особисто.

"Магуру" проєктували як чистий мисливець. Як пояснюють розробники, цю модель створювали спеціально для полювання на військові кораблі в морі, тому вона менша, швидша та значно маневреніша, ніж інші подібні дрони.

На питання, що ж дало змогу перейти від простого ураження кораблів до майже гарантованого потоплення, Буданов відповідає наступне:

"Ви ж бачите, технології розвиваються, майстерність операторів росте. Я хотів би вам сказати, що це виключно питання наших технологій та навченості. Але інколи впливають ще і фактори навченості екіпажу корабля, проти якого працюють. Ну і все ж таки удача теж часом має певне місце. Так, нам буває щастить, але щастить завжди тим, хто підготовлений".

Керівник ГУР пояснює, що важливо вміти швидко адаптуватися до змін ситуації та вирішувати по ходу операції, куди рухатись.

"Тут найголовніше – не заважати операторам діяти відповідно до плану. А коли щось іде не за планом, то швидко приймати рішення, що і як ми робимо далі. Наприклад, по "Цезарю Кунікову" – він же не був спочатку головною ціллю. Але умови відпрацювання головної цілі змінилися під час самої місії", – пояснює керівник відділу безпілотних систем ГУР генерал із позивним "Борець".

За його словами, "Магури" полювали на групову ціль, але буквально за кілька годин до підходу дронів кораблі почали переміщення, і основну ціль вразити не вдалося б. Тому вирішили полювати на "Цезаря Кунікова".

Детальніше про те, як з'явились морські дрони "Магура", впольовані ними ворожі цілі та конкуренцію зі Службою безпеки України читайте в публікації УП