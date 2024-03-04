Президент призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ
Понеділок, 4 березня 2024, 18:45
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ – ним став Олександр Яковець.
Джерело: укази на сайті Офісу президента
Деталі: Одним указом Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України.
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Наступним – призначив на цю посаду Олександра Яковця.
Довідково: У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики-заступником начальника штабу оперативного командування "Схід".
З 19 лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ-начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.
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