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Президент призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 березня 2024, 18:45
Президент призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ
Олександр Яковець. Фото - armyinform

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ – ним став Олександр Яковець.

Джерело: укази на сайті Офісу президента

Деталі: Одним указом Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

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Наступним – призначив на цю посаду Олександра Яковця.

Довідково: У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики-заступником начальника штабу оперативного командування "Схід".

З 19 лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ-начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.

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Теми: Збройні силиукази
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