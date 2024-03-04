Аудит Міноборони виявив 30 тис. турнікетів, які майже рік лежали на складах

Аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які лежали майже рік на складах Командування медичних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

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Військова частина отримала їх ще у квітні 2023 року і лише через пів року видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

Дослівно: "Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина – уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості".