Макрон заявив, що не направлятиме війська в Україну "у найближчому майбутньому"

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що "в найближчому майбутньому" розгортання французьких військ в Україні не буде.

Джерело: Макрон в інтерв’ю чеським порталам Novinky та Pravo.cz, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Макрон нагадав, що він говорив про відправку військ під час зустрічі з представників понад двадцяти держав у Парижі у відповідь на питання й тоді лише зазначив, що "ніщо не можна виключати".

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"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території", – додав він.

За словами президента Франції, учасники зустрічі погодилися з п'ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

"Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації", – підкреслив Макрон.

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Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.