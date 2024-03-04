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Закупівля снарядів для України: Литва долучиться до ініціативи Чехії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 20:21
Закупівля снарядів для України: Литва долучиться до ініціативи Чехії
Фото: Getty Images

Литва вирішила підтримати багатосторонню ініціативу, започатковану Чехією щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж Європейського Союзу.

Джерело: сповістив литовський уряд за підсумками телефонної розмови прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте з чеським колегою Петром Фіалою, пише "Європейська правда"

Деталі: Голова уряду Литви назвала чеську ініціативу дуже важливою, "особливо в цей час, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося".

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"Литва і надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищать здатність України ефективно захищатися від російської агресії, тим самим захищаючи свободу всієї Європи", – наголосила вона.

Під час телефонної розмови прем'єр-міністри Литви та Чехії також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення оборонних інвестицій в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро.

Теми: ЛитваЧехіяУкраїназброя
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