Двоє рятувальників загинули на Донеччині: окупанти вдарили по них безпілотником

Двоє рятувальників загинули, ще троє травмовані через російський удар безпілотником по Краматорському району на Донеччині.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова: "Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

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Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога".