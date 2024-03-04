Сійярто заявив, що якби Трамп був президентом США, то не було б війни в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що якби на посаді президента США був Дональд Трамп, в Україні "не було б війни".

Джерело: Сійярто заявив 4 березня в Нью-Йорку, його слова цитує MTI, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова угорського МЗС запевнив, що Будапешт буде поважати будь-яке рішення американців на президентських виборах, але наголосив: "Коли Дональд Трамп був президентом США, політична складова угорсько-американських відносин була на піку".

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Сійярто додав: "Коли Дональд Трамп був президентом, особа сильного американського лідера змогла запобігти розвитку збройних конфліктів у світі".

Він слідом за угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном допустив: якби Трамп був президентом США в минулі роки, то "не було б війни в Україні" (нагадаємо, вона триває з 2014 року й продовжувалась за першого терміну Трампа), а близькосхідна криза "могла б бути вирішена швидше".

"І мир, і добрі угорсько-американські відносини є синонімами імені Дональда Трампа", – підсумував угорський міністр.

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Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" в Україні і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.