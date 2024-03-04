Сирський і Умєров обговорили з британськими колегами Коаліцію з морських спроможностей
Понеділок, 4 березня 2024, 22:27
Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном нагальні потреби української армії.
Джерело: Сирський та Умєров у соцмережах
Пряма мова Сирського: "Поінформував співрозмовників про оперативну обстановку та нагальні потреби.
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Також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту".
Деталі: Посадовці також подякували Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.