Сирський і Умєров обговорили з британськими колегами Коаліцію з морських спроможностей

Сирський та Умєров. Фото з Facebook Умєрова

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном нагальні потреби української армії.

Джерело: Сирський та Умєров у соцмережах

Пряма мова Сирського: "Поінформував співрозмовників про оперативну обстановку та нагальні потреби.

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Також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту".

Деталі: Посадовці також подякували Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.