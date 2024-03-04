Будинок в Коктебелі та Land Rover: ВАКС конфіскував активи пропагандиста Кисельова
Понеділок, 4 березня 2024, 22:55
Вищий антикорупційний суд України 4 березня конфіскував на користь держави активи російського телеведучого та пропагандиста Дмитра Кисельова.
Джерело: пресслужба ВАКС
Дослівно: "ВАКС стягнув у дохід держави його активи, а саме:
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- житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі,
- земельну ділянку загальною площею 0.2878 га,
- автомобіль Land Rover, причіп,
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода",
- 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".
Деталі: Уточнюється, що таким чином колегія суддів ВАКС задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до Кисельова.
Учасник справи може подати апеляційну скаргу впродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду".
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