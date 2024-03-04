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Будинок в Коктебелі та Land Rover: ВАКС конфіскував активи пропагандиста Кисельова

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 березня 2024, 22:55
Будинок в Коктебелі та Land Rover: ВАКС конфіскував активи пропагандиста Кисельова
Фото: ТАСС

Вищий антикорупційний суд України 4 березня конфіскував на користь держави активи російського телеведучого та пропагандиста Дмитра Кисельова.

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "ВАКС стягнув у дохід держави його активи, а саме:

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  • житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі,
  • земельну ділянку загальною площею 0.2878 га,
  • автомобіль Land Rover, причіп,
  • 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода",
  • 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю  "Промо.Юей".

Деталі: Уточнюється, що таким чином колегія суддів ВАКС задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до Кисельова.

Учасник справи може подати апеляційну скаргу впродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду".

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Теми: суд
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