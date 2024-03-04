Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Союзники закликають Німеччину посилити безпеку після зливу розмови про Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 23:11
Bloomberg: Союзники закликають Німеччину посилити безпеку після зливу розмови про Taurus
РАКЕТА TAURUS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела пише, що деякі союзники закликали Німеччину посилити протоколи безпеки, після того, як у Росії оприлюднили секретні переговори про можливе відправлення Україні Taurus.

Джерело: пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За даними Bloomberg, посадовці деяких країн НАТО висловили занепокоєння через недбале ставлення ФРН до оперативної безпеки, що призвело до витоку розмови між німецькими офіцерами – зокрема через використання ними незашифрованої платформи WebEx.

Реклама:

Один зі співрозмовників агентства назвав недбалість "непрофесійною" і сказав, що таку поведінку можна було б очікувати від людей, які ніколи не проходили навчань із безпеки, але не від військових посадовців.

Інше джерело сказало, що не здивоване упущенням з боку Німеччини, а третє – що витік, найімовірніше, призведе до посилення заходів безпеки в усьому світі, але насамперед – у Німеччині.

За словами посадовця з Німеччини, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, інцидент показав, що зміни в політиці безпеки і оборони, викликані повномасштабною війною в Україні, все ще тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас посадовці НАТО применшили важливість опублікованої інформації, нагадавши про відому й публічну опозицію Німеччини до відправки Україні ракет Taurus. Вони також підкреслили важливість збереження єдності Альянсу, попри цей інцидент.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%

Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі значними змінами

фотоУ Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні грошей Міноборони

фото, відеоПід Харковом ледь не згоріло село: пожежу гасили 13 годин. Паліїв трави просять схаменутися

Возз’єднання України з РФ: Медведєв озвучив так звану "російську формулу миру"

Через обстріли РФ на Сумщині зник теле і радіосигнал, можливі перебої мобільного зв'язку

Усі новини...
Німеччина
Шольц знову пояснив, чому не хоче давати Taurus Україні: назвав ще одну причину
Захарова заявила, що Німеччина "не денацифікована до кінця"
Російська пропаганда показала мости Німеччини, по яких РФ може вдарити "за Кримський"
Останні новини
15:05
Джамала виступить на нагородженні "УП100.Сила жінок"
15:01
Сирський заявив про запуск ротацій на передовій
14:54
фото, відеоВдень РФ вдарила по Херсону: влучила у житловий будинок
14:49
Росіяни вдарили С-300 по передмістю Харкова
14:49
єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів
14:48
Новий ШІ від Google може стати вашим напарником в кооперативних іграх
14:34
Сирський: Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, шанс на перемогу дасть лише відрив
14:32
У перші два місяці року на соцвиплати спрямували на мільярд менше, ніж торік
14:30
Як зареєструватися на НМТ-2024: покрокова інструкція
14:28
Ціни на вторинці в Україні відчутно виросли за останні пів року: виняток - Харків
Усі новини...
Реклама: