В Раді заявили, що підписали відрядження Порошенка за кордон

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що керівництво ВР дозволило лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку виїхати на конгрес Європейської народної партії в Румунію.

Джерело: Корнієнко в етері телемарафону 4 березня

Пряма мова: "Щойно було підписано відрядження Петру Олексійовичу Порошенку на конгрес Європейської народної партії".

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Деталі: За його словами, торік "опозиційні фракції [їздили за кордон] більше, ніж монобільшість – якщо у відсотковому співвідношенні. У них депутати більш міжнародно активні".

Пряма мова: "Іноді в нас є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони безпекові, чітко регламентовані".

"Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з’їзд Європейської народної партії".

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