Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Раді заявили, що підписали відрядження Порошенка за кордон

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 березня 2024, 23:43
В Раді заявили, що підписали відрядження Порошенка за кордон
Фото з Facebook-сторінки Порошенка.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що керівництво ВР дозволило лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку виїхати на конгрес Європейської народної партії в Румунію.

Джерело: Корнієнко в етері телемарафону 4 березня

Пряма мова: "Щойно було підписано відрядження Петру Олексійовичу Порошенку на конгрес Європейської народної партії".

Реклама:

Деталі: За його словами, торік "опозиційні фракції [їздили за кордон] більше, ніж монобільшість – якщо у відсотковому співвідношенні. У них депутати більш міжнародно активні".

Пряма мова: "Іноді в нас є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони безпекові, чітко регламентовані".

"Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з’їзд Європейської народної партії".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У лютому Порошенко стверджував, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".
  • За останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ. 
  • 29 лютого європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон. 
  • Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

Теми: ПорошенкоВерховна РадаЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%

Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі значними змінами

фотоУ Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні грошей Міноборони

фото, відеоПід Харковом ледь не згоріло село: пожежу гасили 13 годин. Паліїв трави просять схаменутися

Возз’єднання України з РФ: Медведєв озвучив так звану "російську формулу миру"

Через обстріли РФ на Сумщині зник теле і радіосигнал, можливі перебої мобільного зв'язку

Усі новини...
Порошенко
"Євросолідарність" про скарги Порошенка на утиски: Реакція влади неадекватна
Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через скарги у Брюссель
Угорський єврокомісар пише, що Порошенко просить його вплинути на "дискримінацію опозиції" в Україні
Останні новини
15:27
Медикаментозне лікування РДУГ знижує ризик смерті від суїциду чи травм на 19% – вчені
15:27
Завищували ціни у рази: у 2021−2022 роках громадяни недоотримали понад 200 тисяч засобів реабілітації
15:05
Джамала виступить на нагородженні "УП100.Сила жінок"
15:03
Uklon не працюватиме під час комендантської години
15:01
Сирський заявив про запуск ротацій на передовій
15:00
Американська технокомпанія Chegg скорочує майже половину української команди
14:54
фото, відеоРФ вдарила по Херсону: влучила у багатоквартирний будинок
14:49
Росіяни вдарили С-300 по передмістю Харкова
14:49
єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів
14:48
Новий ШІ від Google може стати вашим напарником в кооперативних іграх
Усі новини...
Реклама: