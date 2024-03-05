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Атака "Шахедів" на Одесу тривала три години

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 01:18
Атака Шахедів на Одесу тривала три години
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 4 березня запустили ударні безпілотники курсом на Одесу. "Шахеди" атакували кількома хвилями. Повітряна тривога в Одеській області тривала близько трьох годин.

Джерело: Повітряні сили 

Деталі: О 23:36 повідомили, що групи ударних ворожих БпЛА з Чорного моря на півночі Одеси, рухаються у західному напрямку.

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Пізніше уточнили, що ще дрони в акваторії Чорного моря, рухаються тим же курсом на Одесу у напрям Фонтанки.

О 00.16 стало відомо про БпЛА у Біляївському районі Одеської області, курс західний.

Окрім цього Повітряні сили зафіксували БпЛА в акваторії Чорного моря. Вони рухаються у напрямку Київського району Одеської області.

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О 00.28 військові повідомили, що ще декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Чорного моря у напрямку Одеси.

О 00.49 чергова група "Шахедів" наблизилася до міста.

О 1.18 Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в Чорному морі рухаються у тому ж напрямку що й попередні групи.

О 2.47 пролунав відбій тривоги.

Теми: Одесаповітряна тривога
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