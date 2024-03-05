ЗМІ: В Одесі працювала ППО

У ніч на вівторок в Одесі працювала протиповітряна оборона.

Джерело: "Думская", "Суспільне"

Деталі: Місцеві журналісти також повідомили, що окрім роботи ППО у місті було чутно вибух.

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О 00.39 пролунав повторний вибух у місті.

"Шахеди" атакували кількома хвилями. Повітряна тривога в Одеській області тривала близько трьох годин.

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