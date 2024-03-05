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ЗМІ: В Одесі працювала ППО

Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 00:16
ЗМІ: В Одесі працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Наєв у Telegram

У ніч на вівторок в Одесі працювала протиповітряна оборона.

Джерело: "Думская", "Суспільне"

Деталі: Місцеві журналісти також повідомили, що окрім роботи ППО у місті було чутно вибух.

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О 00.39 пролунав повторний вибух у місті.

 "Шахеди" атакували кількома хвилями. Повітряна тривога в Одеській області тривала близько трьох годин.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 4 березня запустили ударні безпілотники курсом на Одесу. 
  • Пізніше уточнили, що ще дрони в акваторії Чорного моря, рухаються тим же курсом на Одесу у напрям Фонтанки.

Теми: ОдесаППОШахед
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