ЗМІ: В Одесі працювала ППО
Вівторок, 5 березня 2024, 00:16
У ніч на вівторок в Одесі працювала протиповітряна оборона.
Джерело: "Думская", "Суспільне"
Деталі: Місцеві журналісти також повідомили, що окрім роботи ППО у місті було чутно вибух.
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О 00.39 пролунав повторний вибух у місті.
"Шахеди" атакували кількома хвилями. Повітряна тривога в Одеській області тривала близько трьох годин.
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