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У Китаї створили клон української блогерки, який продає російські товари

Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 02:35
У Китаї створили клон української блогерки, який продає російські товари
Скриншот відео Ольги Лоїк

З викрадених та змінених онлайн-зображень у мережі створюють аватари, які розмовляють китайською і пропагують любов до Китаю.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Жінки в реальному житті впізнають себе на відео. Однією з них стала 20-річна українка Ольга Лоєк, яка вивчає когнітивні науки в Університеті Пенсильванії. Кілька місяців тому Лоєк відкрила канал на YouTube, де вона розповідає про ментальне здоров’я та ділиться своїми філософськими поглядами на життя. 

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Однак вона почала отримувати повідомлення від підписників, які розповідали, що бачили її в китайських соціальних мережах.

Там вона не Ольга Лоєк, а росіянка, яка розмовляє китайською, любить Китай і хоче вийти заміж за китайця. Її звуть Наташа, або Анна, або Грейс, залежно від платформи соціальних мереж в Китаї.

Пряма мова: "Я почала перекладати відео за допомогою Google Translate і зрозуміла, що більшість цих облікових записів говорять про такі речі, як Китай, Росія, про те, наскільки хороші відносини між Китаєм і Росією. Це дуже образливо".

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Ще деталі: У деяких роликах аватари розповідають про те, як вони цінують тісні зв’язки Росії та Китаю. В інших роликах вихваляють китайську історію та культуру або розповідають про те, як сильно росіянки хочуть вийти заміж за китайця: "Якщо ти одружишся з російськими жінками, ми будемо прати білизну, готувати, мити посуд кожен день, — каже жінка на відео. — Ми також дамо вам іноземних дітей, скільки захочете".

На відеосайтах Douyin і Bilibili розміщено кілька десятків відео, на яких аватар Лоєк розмовляє китайською. Більшість із цих облікових записів запрошують глядачів відвідати онлайн-магазини, щоб купити, як вони кажуть, справжні російські товари.

Douyin, китайська версія TikTok, позначила деякі з цих відео як потенційно згенеровані ШІ. Але з коментарів видно, що багато хто вірить, що дивиться на справжню жінку. Один користувач мережі написав: "Російська красуне, китайці вітають вас".

На Bilibili, найбільшому відеосайті Китаю, деякі відео зі штучним інтелектом, в яких використовується обличчя Лоєк, позначено логотипом HeyGen, що вказує на те, що відео було створено на вебсайті компанії. В одному відео з Bilibili демонстратор навіть показує, як зробити коротке відео на HeyGen із кліпом, на якому розмовляє Лоєк.

HeyGen – це компанія штучного інтелекту зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі, яка працює в Китаї з 2020 року. Вона спеціалізується на реалістичних цифрових аватарах, генерації голосу та перекладі відео. За даними Forbes, зараз компанія оцінюється в 75 мільйонів доларів.

У політиці модерації HeyGen зазначено, що користувачі не можуть створювати аватари, які "зображують реальних людей, включаючи знаменитостей або громадських діячів, без явної згоди".

Лоєк сказала, що після того, як вона та її підписники на YouTube надіслали скарги китайським компаніям соціальних мереж, близько десятка облікових записів, які імітували її, було видалено.

Журналісти звернулися до материнської компанії HeyGen і Douyin, ByteDance, за коментарями, але не отримали відповіді. 

На початку 2023 року уряд Китаю запровадив положення щодо регулювання дипфейків та інших "сервісів глибокого синтезу".

Закон забороняє створювати дипфейки без згоди людей, чиє зображення чи інша інформація використовуються. Лоєк опублікувала свою історію на YouTube, і її поширили в китайських соціальних мережах. Користувачі мережі на різних платформах співчували їй і закликали посилити правила щодо ШІ.

Теми: Штучний інтелектКитай
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