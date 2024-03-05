У Єльському університеті підрахували кількість російських атак на енергетичну інфраструктуру України
Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США повідомила, що задокументувала 223 випадки пошкодження енергетичної інфраструктури України у 17 областях в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року.
Джерело: Держдеп США, Conflict Observatory
Деталі: У більшості цих інцидентів пошкоджена інфраструктура була далеко від лінії фронту, що ставить під сумнів, чи були удари спрямовані по законних військових цілях.
Ця схема атак вказує на широкомасштабні та цілеспрямовані спроби Росії пошкодити життєво важливу інфраструктуру виробництва та передачі електроенергії по всій Україні саме в період підвищеної потреби в опаленні.
Майже 53 % атак сталися лише у п'яти областях: Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській. Найбільше постраждала Київщина.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що цієї зими російські окупанти щонайменше 40 разів атакували енергостанції ДТЕК.