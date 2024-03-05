У Єльському університеті підрахували кількість російських атак на енергетичну інфраструктуру України

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США повідомила, що задокументувала 223 випадки пошкодження енергетичної інфраструктури України у 17 областях в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року.

Джерело: Держдеп США, Conflict Observatory

Деталі: У більшості цих інцидентів пошкоджена інфраструктура була далеко від лінії фронту, що ставить під сумнів, чи були удари спрямовані по законних військових цілях.

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Ця схема атак вказує на широкомасштабні та цілеспрямовані спроби Росії пошкодити життєво важливу інфраструктуру виробництва та передачі електроенергії по всій Україні саме в період підвищеної потреби в опаленні.

Майже 53 % атак сталися лише у п'яти областях: Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській. Найбільше постраждала Київщина.

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