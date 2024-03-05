ISW: У Росії приховали статистику соцвиплат, щоб не вирахували їхні втрати у війні
Російський уряд приховав дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році, щоб приховати втрати, які російські війська зазнали в перший рік війни в Україні.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російське опозиційне видання "Верстка" провело розслідування Єдиної державної інформаційної системи соціального захисту РФ і 4 березня повідомило, що соцзахист приховав дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.
Це також може бути пов'язане з тим, щоб приховати неспроможність уряду РФ виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.
"Верстка" зазначила, що частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат в Україні, наприклад показники про "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" та "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва під час виконання обов'язків військової служби".
Інститут вивчення війни припускає, що статистику приховали, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні.
Цією інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки.
Можливо, Кремль також приховав дані соціальних служб за 2022 рік, щоб приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав від першого року війни.
Ключові висновки ISW за 4 березня:
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про розширення територіальних цілей Росії, які поширюються вглиб території України.
- Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що 4 березня невідомі підірвали вибухівку і серйозно пошкодили російський залізничний міст через річку Чапаєвка поблизу Чапаєвська Самарської області.
- Президент Росії Володимир Путін нагородив російського блогера, пов'язаного з Повітряно-десантними військами і спецназом, що, ймовірно, є частиною довготривалих зусиль Кремля залучити блогерів та зробити їх лояльними до Кремля.
- Російський уряд приховав дані про одержувачів соціальної допомоги у 2022 році, ймовірно, з метою приховати втрати, понесені в перший рік війни в Україні, або приховати нездатність уряду виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.
- Кремль продовжує докладати зусиль для забезпечення високої явки виборців на майбутніх президентських виборах, щоб створити видимість легітимності та широкої народної підтримки серед внутрішнього електорату президента Росії Володимира Путіна.
- Російська влада продовжує використовувати витік запису розмови німецьких офіцерів, які обговорюють теоретичну можливість надання Україні ракетних комплексів "Таурус", щоб стримувати надання Україні військової допомоги з боку Заходу.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії фронту.
- Російський новинний агрегатор заявив 4 березня, що російські війська замінили підрозділи засуджених "Штурм-Z" на підрозділи "Штурм-V" - механізм розподілу засуджених до регулярних російських військ замість того, щоб тримати їх ізольовано в підрозділах, що складаються лише з засуджених, як це було у випадку з формуваннями "Штурм-Z".