У Росії вирішили перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Комуністична партія "Комуністи Росії" звернулася до ФСБ та Генеральної прокуратури РФ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна.

Джерело: голова КПКР Сергій Малінкович, російське пропагандиське видання "РИА Новости"

Пряма мова Малінковича: "У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу".

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Деталі: 5 березня комуністи у Москві також планують покласти квіти до погруддя диктатора, який організував низку масових винищень українців у ХХ столітті.