Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії вирішили перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 05:53
У Росії вирішили перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна
Пам'ятник Сталіну у Москві

Комуністична партія "Комуністи Росії" звернулася до ФСБ та Генеральної прокуратури РФ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна.

Джерело: голова КПКР Сергій Малінкович, російське пропагандиське видання "РИА Новости"

Пряма мова Малінковича: "У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу".

Реклама:

Деталі: 5 березня комуністи у Москві також планують покласти квіти до погруддя диктатора, який організував низку масових винищень українців у ХХ столітті.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Росія
ISW: У Росії приховали статистику соцвиплат, щоб не вирахували їхні втрати у війні
ЦПД: Пропаганда РФ поширює фейк про мобілізацію безхатьків у бригаду ТрО
В Росії вигадали пояснення, чому ніхто не бачив у бою "надсучасний" танк "Армата"
Останні новини
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
14:20
фотоУ Кропивницькому жінка прихистила 72 хом’яків-переселенців: більшість з Херсонщини
14:01
Держоператор тилу за три місяці заощадив на закупівлях майже 3 мільярди
Усі новини...
Реклама: