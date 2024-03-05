Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров і Сирський обговорили з очільником Пентагону потреби ЗСУ

Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 06:13
Умєров і Сирський обговорили з очільником Пентагону потреби ЗСУ
Міністр оборони Рустем Умєров з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, фото: Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: Міноборони в Telegram

Деталі: За словами Умєрова, вони з Сирським поінформували Остіна про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. 

Реклама:

Пряма мова Умєрова: "Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням спроможностей української армії".

Нагадаємо: 

  • Міністри оборони та головнокомандувачі збройних сил України та Британії 4 березня провели телефонну розмову, яка стосувалась ситуації на фронті та оборонної співпраці. 
  • За словами Умєрова, Сирський розповів британським колегам – міністру оборони Гранту Шаппсу та очільнику Збройних сил Великої Британії адміралу серу Тоні Радакіну – про оперативну обстановку та нагальні потреби.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАвійнадопомога УкраїніУмєров Рустем
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
США
Віцепрезидентка США зустрілася із топпосадовцем Ізраїлю на тлі спроб погодити перемир'я в Газі
Білий дім: Путін використовує нездатність Конгресу проголосувати за допомогу Україні
Сійярто заявив, що якби Трамп був президентом США, то не було б війни в Україні
Останні новини
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
14:20
фотоУ Кропивницькому жінка прихистила 72 хом’яків-переселенців: більшість з Херсонщини
14:01
Держоператор тилу за три місяці заощадив на закупівлях майже 3 мільярди
Усі новини...
Реклама: