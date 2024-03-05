Умєров і Сирський обговорили з очільником Пентагону потреби ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: Міноборони в Telegram

Деталі: За словами Умєрова, вони з Сирським поінформували Остіна про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках.

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Пряма мова Умєрова: "Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням спроможностей української армії".

Нагадаємо:

Міністри оборони та головнокомандувачі збройних сил України та Британії 4 березня провели телефонну розмову, яка стосувалась ситуації на фронті та оборонної співпраці.

За словами Умєрова, Сирський розповів британським колегам – міністру оборони Гранту Шаппсу та очільнику Збройних сил Великої Британії адміралу серу Тоні Радакіну – про оперативну обстановку та нагальні потреби.