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Над Одесою цієї ночі збили 18 "Шахедів", але є і влучання

Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 06:44
Над Одесою цієї ночі збили 18 Шахедів, але є і влучання
Ліквідація наслідків атаки російських безпілотників в Одеській області, фото: Сили оборони півдня

У ніч на вівторок ворог атакував ударними дронами "Шахед" Одесу. 18  безпілотників вдалося збити.

Джерело: Сили оборони півдня

Деталі: В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання  але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

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Фото Сил оборони півдня
Фото Сил оборони півдня

 Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

Фото Сил оборони півдня
Фото Сил оборони півдня

За попередніми даними постраждалих немає.

Фото Сил оборони півдня
Фото Сил оборони півдня

Дослівно: "Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО.

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Фото Сил оборони півдня
Фото Сил оборони півдня

18 баражуючих снарядів були збиті".

Теми: ОдесаШахед
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