Над Одесою цієї ночі збили 18 "Шахедів", але є і влучання
Вівторок, 5 березня 2024, 06:44
У ніч на вівторок ворог атакував ударними дронами "Шахед" Одесу. 18 безпілотників вдалося збити.
Джерело: Сили оборони півдня
Деталі: В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.
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Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.
За попередніми даними постраждалих немає.
Дослівно: "Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО.
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18 баражуючих снарядів були збиті".