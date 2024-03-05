Над Одесою цієї ночі збили 18 "Шахедів", але є і влучання

У ніч на вівторок ворог атакував ударними дронами "Шахед" Одесу. 18 безпілотників вдалося збити.

Джерело: Сили оборони півдня

Деталі: В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

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Фото Сил оборони півдня

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

Фото Сил оборони півдня

За попередніми даними постраждалих немає.

Фото Сил оборони півдня

Дослівно: "Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО.

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Фото Сил оборони півдня

18 баражуючих снарядів були збиті".