Росіяни зранку обстріляли Херсон: поранено 76-річного чоловіка

Російські військові зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого дістав поранення 76-річний чоловік.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Близько 7:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік".

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Деталі: Мрочко повідомив, що чоловік ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється.