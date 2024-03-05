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Росіяни зранку обстріляли Херсон: поранено 76-річного чоловіка

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 березня 2024, 08:50
Росіяни зранку обстріляли Херсон: поранено 76-річного чоловіка
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські військові зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого дістав поранення 76-річний чоловік.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Близько 7:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік".

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Деталі: Мрочко повідомив, що чоловік ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється.

Теми: Херсонобстріл
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