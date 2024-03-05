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СБУ схопила російського агента, який планував підірвати поштове відділення в Запоріжжі

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 березня 2024, 10:45
СБУ схопила російського агента, який планував підірвати поштове відділення в Запоріжжі
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки у ході спецоперації затримала російського агента, який планував підірвати за допомогою дистанційного вибухового пристрою місцеве відділення пошти у центрі Запоріжжя.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "На початку лютого 2024 року від російських кураторів він (підозрюваний) отримав завдання щодо вчинення терористичного акту у багатолюдному місці Запоріжжя. Цей теракт мав призвести до численних жертв та руйнувань з метою порушення громадської безпеки та залякування населення".

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Деталі: За даними СБУ, для вчинення злочину завербований ворогом ще у 2023 році місцевий житель у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням за інструкцією спецслужб країни-агресора.

 

Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів. Для конспірації зловмисник планував доправити "посилку" до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку "замовлення" на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка.

Окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.

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Зловмисника викрили на етапі підготовки - це дозволило покроково задокументувати його злочинні дії, "перехопити" відправлення з вибухівкою та затримати її власника.

Крім того у ході розслідування Служба безпеки встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

 

Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого вилучено предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Також у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Теми: СБУтерактЗапоріжжявійна
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