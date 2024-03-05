Снаряди для України: Макрон у Празі обговорить чеську ініціативу
Президент Франції Емманюель Макрон відвідує Прагу у вівторок, де зустрінеться з керівництвом країни, щоб роз'яснити позицію своєї країни щодо чеського плану закупівлі снарядів за межами Європи для України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP
Деталі: Повідомляється, що аід час одноденного візиту Макрон зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом і прем'єр-міністром Петром Фіалою, а також виступить на ядерному форумі.
Минулого місяця на конференції з безпеки в Мюнхені Павел заявив, що Чехія змогла виявити значну кількість боєприпасів для України за межами континенту.
Він сказав, що, працюючи з Канадою і Данією, чехи знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, "які ми зможемо доставити протягом декількох тижнів" за умови наявності необхідних коштів.
За даними Financial Times, Прага прагне зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити боєприпаси для України.
Передісторія:
- Минулого тижня Фіала заявив на міжнародній конференції в Парижі, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включаючи Францію.
- Макрон заявив, що його країна візьме участь в ініціативі, але не розкрив жодних деталей щодо того, який внесок вона зробить. Тепер Прага очікує від французького лідера конкретних обіцянок під час переговорів у вівторок.
- Французький радник сказав, що візит до Праги дасть можливість "обговорити цю ініціативу" і досягти "точності".
- Це стало б певним проривом, оскільки досі Париж мав тенденцію спрямовувати оборонні витрати у свою внутрішню промисловість і надавав перевагу виробництву зброї на європейській території за гроші ЄС.
- У Чехії очікують, що Україна незабаром отримає перші снаряди, придбані з-за меж ЄС.