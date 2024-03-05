Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Снаряди для України: Макрон у Празі обговорить чеську ініціативу

"Європейська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 11:16
Снаряди для України: Макрон у Празі обговорить чеську ініціативу
Емманюель Макрон, Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон відвідує Прагу у вівторок, де зустрінеться з керівництвом країни, щоб роз'яснити позицію своєї країни щодо чеського плану закупівлі снарядів за межами Європи для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Повідомляється, що аід час одноденного візиту Макрон зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом і прем'єр-міністром Петром Фіалою, а також виступить на ядерному форумі.

Реклама:

Минулого місяця на конференції з безпеки в Мюнхені Павел заявив, що Чехія змогла виявити значну кількість боєприпасів для України за межами континенту.

Він сказав, що, працюючи з Канадою і Данією, чехи знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, "які ми зможемо доставити протягом декількох тижнів" за умови наявності необхідних коштів.

За даними Financial Times, Прага прагне зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити боєприпаси для України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Минулого тижня Фіала заявив на міжнародній конференції в Парижі, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включаючи Францію.
  • Макрон заявив, що його країна візьме участь в ініціативі, але не розкрив жодних деталей щодо того, який внесок вона зробить. Тепер Прага очікує від французького лідера конкретних обіцянок під час переговорів у вівторок.
  • Французький радник сказав, що візит до Праги дасть можливість "обговорити цю ініціативу" і досягти "точності".
  • Це стало б певним проривом, оскільки досі Париж мав тенденцію спрямовувати оборонні витрати у свою внутрішню промисловість і надавав перевагу виробництву зброї на європейській території за гроші ЄС.
  • У Чехії очікують, що Україна незабаром отримає перші снаряди, придбані з-за меж ЄС.

Теми: МакронзброяЧехіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Макрон
Макрон заявив, що не направлятиме війська в Україну "у найближчому майбутньому"
Глава МЗС Естонії: Заява Макрона про відправку військ змінила парадигму підтримки України
Макрон збирає у себе лідерів французьких партій поговорити про Україну
Останні новини
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
14:20
фотоУ Кропивницькому жінка прихистила 72 хом’яків-переселенців: більшість з Херсонщини
Усі новини...
Реклама: