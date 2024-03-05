Снаряди для України: Макрон у Празі обговорить чеську ініціативу

Президент Франції Емманюель Макрон відвідує Прагу у вівторок, де зустрінеться з керівництвом країни, щоб роз'яснити позицію своєї країни щодо чеського плану закупівлі снарядів за межами Європи для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Повідомляється, що аід час одноденного візиту Макрон зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом і прем'єр-міністром Петром Фіалою, а також виступить на ядерному форумі.

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Минулого місяця на конференції з безпеки в Мюнхені Павел заявив, що Чехія змогла виявити значну кількість боєприпасів для України за межами континенту.

Він сказав, що, працюючи з Канадою і Данією, чехи знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, "які ми зможемо доставити протягом декількох тижнів" за умови наявності необхідних коштів.

За даними Financial Times, Прага прагне зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити боєприпаси для України.

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