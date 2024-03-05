12 тисяч доларів за перетин кордону: затримали 9 ухилянтів, які намагалися потрапити до Угорщини

Держприкордонслужба затримала 9 чоловіків з різних областей України, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

Джерело: Державна прикордонна служба Україна

Дослівно: "Група з 9 порушників намагалася пробратися до Угорщини. Чоловіків з різних областей України зупинили опівночі поблизу кордону".

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Деталі: Як зазначається, кожен з ухилянтів заплатив перевізникам від 8 до 12 тисяч доларів.

Правоохоронці склали протоколи про адмінправопорушення. Причетних до незаконної схеми встановлюють.