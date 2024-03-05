У Верховній Раді скасували засідання на цей тиждень

У Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня.

Джерело: нардепи Ярослав Железняк, Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко у соцмережах

Пряма мова Гончаренка: "Якщо коротко – планують готувати звіт перед Сенатом та поїздку на передову… Це просто бардак.

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Парламент і так в найкращому випадку збирається 4-5 днів на місяць.

Нам треба зібратись всім і поговорити, що відбувається в Раді".

Деталі: Нардепи обурюються такій перерві в роботі, зважаючи, що парламент мав би працювати над нагальним законопроєктом щодо вдосконалення мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулася за коментарями до керівництва Верховної Ради.

За даними УП, цього тижня мало бути два пленарних засідання. Напередодні було проведено засідання погоджувальної ради, на якому депутати "Європейської солідарності" та "Голосу" протестували, що їх не відпускають у закордонні відрядження.