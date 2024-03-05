Забезпечував росіян пальним і харчами: на Київщині до 7 років тюрми засудили колаборанта

Київський обласний суд засудив до 7 років ув’язнення колаборанта, який під час окупації села Димер добровільно пішов на співпрацю з росіянами та забезпечував окупантів пальним та харчами.

Джерело: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Дослівно: "За даними слідства, у березні 2022 року тоді 45-річний місцевий підприємець добровільно погодився на співпрацю з агресором і обійняв посаду "заступника голови Димерської селищної ради" та "директора комбінату комунальних підприємств"".

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Деталі: За даними слідства, зловмисник забезпечував ворожу техніку пальним та відповідав за постачання газу, електроенергії та продуктів харчування до будинків, де розташовувалися бази РФ.

Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Крім того, колаборант брав участь в допитах ув’язнених окупантами громадян. Серед них – представники Товариства Червоного Хреста України, які привозили гуманітарну допомогу в окуповані села. Тоді росіяни намагалися погрозами отримати від членів гуманітарної організації інформацію про розташування підрозділів Сил оборони та адреси проживання учасників війни.

Після деокупації Димера зловмисник переховувався від правосуддя, переїжджаючи з однієї області України в іншу. Співробітники Служби безпеки встановили його місцеперебування і затримали на Черкащині у вересні 2022 року.

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