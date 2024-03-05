Розвідка Британії: Росія не відправлятиме танк "Армата" в Україну через страх зганьбитися

Розвідка Британії проаналізувала заяву голови російського оборонного концерну "Ростех" Сергія Чемезова щодо відмови розгорнути на війні проти України надсучасний танк РФ Т-14 "Армата" начебто через високу вартість.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії

Дослівно: "На сьогодні майже напевно можна стверджувати, що Т-14 "Армата" не буде в Україні. Це дуже ймовірно через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою, а також через потребу у виробництві більшої кількості танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів".

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Деталі: В Міноборони Британії нагадали, що танк "Армата" представили ще 9 травня 2015 року в Москві, коли він заглох під час репетиції, і в 2021 році він не з'явився в армії РФ, як це анонсували.

Передісторія:

Напередодні британська розвідка заявила, що протягом лютого 2024 року Росія намагалась атакувати регіональні енергетичні об'єкти в Україні – та попри це українська енергосистема підтримує стабільну роботу мережі.

Раніше британська розвідка стверджувала, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.

Перед цим вона заявляла, що військово-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України.