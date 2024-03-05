В Україну прийде похолодання

З 6 березня в Україні очікується похолодання, яке орієнтовно буде тривати до 16 березня.

Джерело: синоптик Наталя Діденко

Пряма мова: "6-го березня очікується похолодання!

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Температура повітря протягом дня не перевищить +1+5 градусів, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше, +8+12 градусів.

Вночі від 3 тепла до 3 морозу".

Деталі: За словами синопика, холодна погода триватиме довгувато, а перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається з 16-го березня.

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У середу, 6 березня, дощ та мокрий сніг пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумщини).

На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні.

Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.

У Києві також очікується похолодання - протягом дня лише +1+3 градуси плюс ще й поривчастий північно-східний вітер. А найближчої ночі та вранці є ймовірність мокрого снігу. Вдень 6-го березня в столиці - без опадів.

Діденко додала, що морози будуть переважно вночі. Найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3-6 градусів, на північному сході України хіба часом до -9-11 градусів.

А в денні години передбачається 0+5 градусів, за умови сонячної погоди до +3+7 градусів.