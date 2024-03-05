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Три дні блукав у горах та ледь не загинув: біля кордону виявили знесиленого чоловіка

Валентина РоманенкоВівторок, 5 березня 2024, 15:22
Три дні блукав у горах та ледь не загинув: біля кордону виявили знесиленого чоловіка
фото ДПСУ

Військовослужбовці Чопського загону знайшли поблизу українсько-словацького кордону знесиленого чоловіка, який планував незаконно перетнути держрубіж.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Прикордонний наряд відділення "Княгиня", який патрулював гірську ділянку, під час несення служби побачив людину, яка лежала на землі. Правоохоронці помітили, що чоловік вкрай виснажений і, перш за все, дали йому пити та нагодували.

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Затриманий розповів, що уже три дні блукав у горах без їжі та води. 30-річний вінничанин мав намір пробратися до Словаччини.

Він самостійно проклав маршрут по онлайн картах. Долаючи складну місцевість, чоловік не втримався на скелі та впав із крутого схилу. Під час падіння він втратив мобільний телефон, тож не міг подзвонити та покликати на допомогу.

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Він намагався продовжувати рух, однак, через отримані під час падіння травми, пересувався повільно, часом повз і на третій день голоду та зневоднення зміг подолати лише 500 метрів. Коли його знайшли прикордонники, чоловік геть втратив сили та заснув на землі.

Чоловіку надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Водночас на правопорушника склали адміністративно-процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справу буде передано до суду

Теми: ухилянтикордонПрикордонна служба
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