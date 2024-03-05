Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МКС почав розслідувати удари РФ по енергетиці України, є перші ордери на арешт

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 15:40
МКС почав розслідувати удари РФ по енергетиці України, є перші ордери на арешт
ілюстративне фото з сайту МКС

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Росії (Сергій Кобилаш) та Чорноморського флоту РФ (Віктор Соколов) в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду

Деталі: Обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

Реклама:
 
Сергій Кобилаш
 
Віктор Соколов

Палата досудового провадження II вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням.

Кобилаша і Соколова підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, що полягали у здійсненні нападів на цивільні об'єкти, заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам, а також у злочині проти людяності, що полягав у вчиненні антигуманних дій.

Існують обґрунтовані підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, а також вчинили їх спільно та/або через інших осіб, віддавали накази про вчинення злочинів та/або не здійснювали належного контролю над силами, які перебували у їхньому підпорядкуванні, йдеться у повідомленні суду.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначено у повідомленні Суду, зміст ордерів видається під грифом "таємно" з метою захисту свідків та забезпечення безпеки розслідування. Однак, беручи до уваги, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні, Палата вважає, що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню подібних злочинів.

"Тому Палата досудового провадження II вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат публічно розкрити інформацію про наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності", – йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, у березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із вивезенням українських дітей з окупованих територій України.

Читайте останню статтю "ЄвроПравди" на цю тему: "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна

Теми: Міжнародний кримінальний судвоєнні злочинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
7 загинули, ще 6 поранені: у ГУР розповіли про втрати РФ після знищення корабля "Сергій Котов"
Розвідка Британії: Росія не відправлятиме танк "Армата" в Україну через страх зганьбитися
Макрон закликав не бути "боягузами" стосовно війни в Україні
Шаппс про знищення "Сергєя Котова": Колись таке вважалося неможливим
Останні новини
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
14:20
фотоУ Кропивницькому жінка прихистила 72 хом’яків-переселенців: більшість з Херсонщини
Усі новини...
Реклама: