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Макрон закликав не бути "боягузами" стосовно війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 16:24
Макрон закликав не бути боягузами стосовно війни в Україні
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не треба "бути боягузами", коли йдеться про війну Росії проти України.

Джерело: заява французького президента, яку наводять Reuters і "Європейська правда"

Деталі: "Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", – сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

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За його словами, Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (в Європі), що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає".

Очікується, що під час свого візиту до Праги Макрон також обговорить підтримку оголошених минулого місяця планів Чехії щодо відправки Україні 800 тисяч боєприпасів.

Він раніше припустив, що Франція зробить свій внесок у чеську ініціативу, не уточнивши, як саме.

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Нагадаємо: Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Теми: МакронвійнаУкраїнаФранція
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