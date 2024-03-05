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З Тиси дістали тіло 21-річного прикарпатця

Валентина РоманенкоВівторок, 5 березня 2024, 16:48
З Тиси дістали тіло 21-річного прикарпатця
фото ДПСУ

На Закарпатті з Тиси витягли тіло молодого прикарпатця.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Вранці 5 березня під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Солотвино" виявив у Тисі тіло людини без ознак життя.

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До місця події прикордонники викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції.

Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківщини 2002 року народження (за даними УП, йому повних 21 рік).

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Прикордонники зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 21 випадок загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

Теми: ухилянтиПрикордонна служба
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