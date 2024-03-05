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Нуланд залишає Держдеп - Блінкен

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 17:41
Нуланд залишає Держдеп - Блінкен
Вікторія Нуланд. Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкена повідомив, що його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент.

Джерело: заява Блінкена, яку оприлюднив Держдеп, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Вікторія Нуланд повідомила мене, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника держсекретаря з політичних питань – ролі, в якій вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни й світу", – зазначив він.

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Блінкен повідомив, що він та президент США Джо Байден попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки Нуланд, доки їй не затвердять заміну.

За його словами, посада, яку залишає посадовиця, завершує три з половиною десятиліття її "видатної державної служби" під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів.

"Цей досвід озброїв Вікторію енциклопедичними знаннями з широкого кола питань та регіонів, а також неперевершеною здатністю володіти повним інструментарієм американської дипломатії для просування наших інтересів та цінностей", – додав Блінкен.

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Він зауважив, що саме лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти, які вивчають зовнішню політику, будуть вивчати ще багато років.

"Її зусилля були незамінними у протистоянні повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формуванні глобальної коаліції для забезпечення його стратегічної поразки, а також у допомозі Україні наблизити той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах – демократично, економічно та у військовому плані", – йдеться в заяві.

Раніше Нуланд висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Також вона заявляла, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни.

Перед цим вона зазначала, що союзникам України треба готуватися до тривалого протистояння у війні з РФ, в тому числі – допомагаючи українській економіці якнайшвидше відновитися.

Теми: СШАзвільнення
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