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Франція приєднається до Чехії в закупівлі 800 тисяч снарядів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 18:40
Франція приєднається до Чехії в закупівлі 800 тисяч снарядів для України
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеську ініціативу щодо постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну з країн за межами ЄС.

Джерело: Макрон 5 березня в Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Президент Франції сказав, що ініціатива Чехії "надзвичайно корисна, ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь" "Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні й сумісні з обладнанням, яке ми передали (Україні. – Ред.)", – додав він.

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Говорячи про те, звідки брати кошти на фінансування плану Чехії, Макрон припустив, що це може бути "двостороння мобілізація, це може бути співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування".

"Так само це може бути європейське фінансування, фінансування з Європейського фонду миру, яке може бути частково мобілізоване для цієї ініціативи", – припустив президент Франції.

Нагадаємо: На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро.

Теми: ФранціяЧехіяУкраїназброя
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