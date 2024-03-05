Генштаб: на фронті 76 зіткнень, авіація сил оборони завдала 11 ударів

За добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, загалом ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Цієї ночі, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України, уражено російський корабель проєкту 22160 "сєрґєй котов" з екіпажем на борту. Перевіряється інформація щодо перебування на борту корабельного транспортно-бойового гелікоптера Ка-29.