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Президент Чехії, коментуючи відправку військ в Україну, запропонував "не обмежувати себе"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 19:38
Президент Чехії, коментуючи відправку військ в Україну, запропонував не обмежувати себе
Петр Павел. Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел виступив за продовження дискусії про можливу присутність західних військ в Україні і вважає, що Європа не має обмежувати свої можливості для її підтримки у війні проти Росії.

Джерело: на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляють Novinky та "Європейська правда"

Деталі: Павел закликав до розширення форм допомоги, включаючи можливу присутність іноземних військ в Україні.

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За його словами, йдеться не про відправку бойових підрозділів, а про форми допомоги і "небойову участь".

"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні", – сказав чеський президент, додавши, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні Росії.

Павел вважає, що немає різниці, чи будуть українські солдати, наприклад, проходити підготовку із західними інструкторами за кордоном або безпосередньо в Україні.

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"Україна, хоча й зазнала нападу, все ще залишається суверенною країною", – сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил.

"Ми самі вирішуємо, яку форму допомоги ми виберемо", – додав Павел.

Нагадаємо: Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Теми: ЧехіявійнаУкраїнаЗбройні сили
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