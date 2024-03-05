Шмигаль про повернення українців з-за кордону: Про адмінзаходи не йдеться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що у питанні повернення українців з-за кордону не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації.

Реклама:

На це працюють програми всередині країни. Такі як єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу".

Деталі: Шмигаль зазначив, що уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури.