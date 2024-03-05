Глава Міноборони Німеччини відрегував на "боягузів" Макрона

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників "не бути боягузами" проблеми з військовою підтримкою України не вирішить.

Джерело: Пісторіус 5 березня під час візиту до Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: На думку голови німецького Міноборони, дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.

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"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – додав Пісторіус.

Нагадаємо: Президент Франції, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".

Минулого тижня Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

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Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.