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Росіяни дистанційно замінували територію на півночі Сумщини кульковими бомбами

Вівторок, 5 березня 2024, 21:31
Росіяни дистанційно замінували територію на півночі Сумщини кульковими бомбами
кулькові авіабомби ШОАБ-0,5 на сумщині. Фото: поліція області

На півночі Сумської області у вівторок вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда.

Джерело: поліція Сумської області у Facebook

Деталі: Зокрема, російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грам кожна та має велику зону ураження.

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Пряма мова начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігоря Черняка: "За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома, і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому".

Деталі: За його словами, на місці мінування наразі працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції.

 
Вибухотехнік-поліцейський працює на місці мінування. Фото: поліція області

Поліція попереджає: при виявлені такого вибухонебезпечного предмету до нього не підходити, не брати до рук, не проводити з ним жодних маніпуляцій. У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів треба терміново повідомляти поліцію за телефоном 102.

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