Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Німеччини: Політичного рішення про відправку Taurus в Україну немає

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 21:59
Міністр оборони Німеччини: Політичного рішення про відправку Taurus в Україну немає
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото - Michael Kappeler / Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у злитій розмові офіцерів Бундесверу чітко сказано, що жодного політичного рішення про відправку крилатих ракет Taurus в Україну не прийнято.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву німецького міністра в Reuters

Деталі: "Під час цієї телефонної розмови вони постійно згадували, що немає ніякого політичного рішення – ні канцлера (Олафа Шольца), ні мого – про розгортання Taurus в Україні", – сказав Пісторіус на пресконференції у Швеції.

Реклама:

За словами Пісторіуса, союзники Німеччини не засмутились з приводу скандалу навколо перехопленої розмови.

Міністр сказав, що в понеділок поінформував своїх партнерів у Вашингтоні та Лондоні, що це була індивідуальна помилка.

"Вони не зляться і не ображаються на Німеччину, тому що вони знають, що у нас є правила і що подібні речі можуть траплятися", – сказав Пісторіус.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Пісторіус заявив, що один з учасників перехоплених РФ секретних переговорів керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні дзвонив по незахищеній лінії.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Німеччина
Глава Міноборони Німеччини відрегував на "боягузів" Макрона
Міністр оборони Німеччини: незахищена лінія стала причиною витоку інформації про Taurus для України
Bloomberg: Союзники закликають Німеччину посилити безпеку після зливу розмови про Taurus
Останні новини
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
14:20
фотоУ Кропивницькому жінка прихистила 72 хом’яків-переселенців: більшість з Херсонщини
Усі новини...
Реклама: